Haberler Magazin Hande Erçel Arabistan'a gitti! Güzel ismin tarzı dikkat çekti!

Hande Erçel Arabistan'a gitti! Güzel ismin tarzı dikkat çekti! Fox TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Savcı Leyla karakterine hayat veren oyuncu Hande Erçel, Red Sea Film Festivali için Suudi Arabistan'a gitti. Ünlü güzelin tercih ettiği kombini sosyal medyada gündem oldu. Habertürk Giriş: 01.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:14 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Yaklaşık bir yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve oyunculuk kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, Red Sea Film Festivali için Suudi Arabistan'a gitti. Ünlü isim yine güzelliğiyle göz kamaştırdı.

2 Şurada Paylaş!







30'uncu yaşı için 'The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)' temalı bir parti düzenleyen Hande Erçel, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Partiye ünlüler camiasından birçok isim akın etmişti.