İKİ TARAFTAN ÖVGÜLER

Kerem Bürsin, daha önce "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.

Erçel de, "Kerem çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullanmıştı.