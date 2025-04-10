Hande Erçel: Hakan gerekli açıklamayı yapmış

İş insanı Hakan Sabancı, önceki akşam Etiler'de görüntülenmişti.

Oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Sabancı, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara net bir yanıt vererek; "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" demişti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Erçel de bir gün sonra sevgilisi gibi Etiler'de objektiflere yansıdı.