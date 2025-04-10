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        Haberler Objektife Takılanlar Hande Erçel: Hakan gerekli açıklamayı yapmış - Magazin haberleri

        Hande Erçel: Hakan gerekli açıklamayı yapmış

        Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı'dan ayrıldığına dair çıkan iddialara yanıt verdi. Erçel, "Hakan gerekli açıklamayı yapmış zaten" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:59
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        "Hakan gerekli açıklamayı yapmış"
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        İş insanı Hakan Sabancı, önceki akşam Etiler'de görüntülenmişti.

        Oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Sabancı, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara net bir yanıt vererek; "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" demişti.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Erçel de bir gün sonra sevgilisi gibi Etiler'de objektiflere yansıdı.

        Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'nın, "Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Hakan gerekli açıklamayı yapmış. Çok acelem var. Yarın da sete gideceğim başka zaman konuşuruz" diyerek, otomobiline bindi.

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        #Hakan Sabancı
        #Hande Erçel
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