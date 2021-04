Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Hande Erçel ile adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin, önceki gün İstinye'de bulunan bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.

Haklarında çıkan dedikodulara her zaman olduğu gibi yanıt vermemeyi tercih eden ancak günlük hayatta da her an yan yana olan çift, bu kez "aşk" söylentilerine açık kapı bıraktı.