ÖZÜR DİLEMİŞTİ

33 yaşındaki oyuncu, gelen tepkilerin ardından açıklama yapmıştı. Özür dileyen Bürsin, şunları söylemişti:

Maalesef dün kullandığım 'Salak' kelimesi doğru ve hoş bir tercih değildi. Bu yanlışım için özür dilerim. Son bir yıldır pandemi sürecindeyiz. Kimse için çok kolay geçmiyor ve bunu önleyecek, riski azaltabilecek tek şey maske takmak. Günlük vaka sayısında dünyada ilk sıradayız. Eğer ki sosyalleşeceksek maske takmamız, sorumluluk almak demek. 'Setler?' diye soracaksınız. Senaryolardan dolayı maalesef oyuncular maske takamıyor. Sahne arasında hep maske takıyoruz. Sürekli test oluyoruz. Mesela setimizde 5 vaka çıktı. Ben de, partnerim de pozitif olabilir. O yüzden yanlış kelimeyi kullandığım için özür dilerim. Lütfen maskemizi takalım.