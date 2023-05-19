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Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!

Son zamanlarda Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde adından söz ettiren güzel oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabında mayolu pozunu sevenlerinin beğenisine sundu. Erçel'e kısa süre içerisinde takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

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  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!

    Bir süredir ekranlardan uzak olan fakat markalarla yaptığı işbirlikleriyle adından söz ettiren Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!

    Bir süredir sosyetenin tanınan simalarından Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, son olarak mayolu pozunu sevenlerinin beğenisine sundu. Erçel'in yayınladığı gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!

    İki Yabancı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel, en son kayınvalidesi Arzu Sabancı ile karşılıklı dansı ile gündeme gelmişti. Konuyla ilgili ünlü oyuncudan resmi bir açıklama gelmemişti.
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!

    29 yaşındaki ünlü ismin son paylaştığı mayolu gönderisi 789 bin beğeni aldı. Fotoğrafı beğenenler arasında Aslı Enver,  Gamze Erçel ve eski dizisinden partneri Burak Deniz yer aldı.
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!

    İşte Hande Erçel'in mayolu pozu...
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!
  • Hande Erçel mayolu pozunu paylaştı! Ünlü oyuncuya sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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