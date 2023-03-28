Geçtiğimiz günlerde de Paris'ten dönen çift, çok mutlu olduklarını ve ilişkilerinin ciddi olduğunu söylemişti. Hande Erçel, "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel" demişti. Hakan Sabancı ise yeni birlikteliği için "Ciddi bir ilişki" yorumunu yapmıştı.