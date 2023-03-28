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Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

Son dönemin popüler oyuncularından biri olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris'ten dönerken Hakan Sabancı ile objektiflere yakalanmıştı. Çiftin hakkında çıkan aşk dedikoduları da bu şekilde doğrulanmıştı. Erçel ve Sabancı birlikte Boğaz'da balığa çıktı. İkilinin sosyal medyada paylaştığı gönderiler beğeni yağmuruna tutuldu.

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  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

    Son zamanların gözde oyuncularından biri olan Hande Erçel'in geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiaları, Paris'ten dönerken havaalanında objektiflere yakalanmaları sonucu doğrulandı. 
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

    Sık sık yurt dışı tatiline çıkan çift, bu sefer balıkçı teknesiyle Boğaz'da balık avına çıktı. Hande Erçel o anlardan çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü güzelin gönderilerine karşılık Hakan Sabancı'dan da hikaye paylaşımı geldi.
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

    Geçtiğimiz günlerde de Paris'ten dönen çift, çok mutlu olduklarını ve ilişkilerinin ciddi olduğunu söylemişti. Hande Erçel, "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel" demişti. Hakan Sabancı ise yeni birlikteliği için "Ciddi bir ilişki" yorumunu yapmıştı.
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

    Kandilli tarafında teknelerini demirleyen çift, o anlardan görüntülerini sosyal medyadan yayınlamayı ihmal etmedi.
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

    İşte Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın balık tutma anından yayınladığı gönderiler...
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hande Erçel ve Hakan Sabancı balığa çıktı! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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