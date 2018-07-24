BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bu Pazar itibarıyla Güneş Aslan Burcuna geçiyor. 1 ay boyunca kimliğimizde enerjik, lider, sıcak, aktif, organizatör yönlerimiz ortaya çıkabilir. Olay ve durumları kontrol etmeyi seveceğiz. Ateş enerjisiyle oldukça eğlenceli ve keyifli yönlerimizi öne çıkarabiliriz. Ateş grupları ( Aslan, Yay, Koç ) için aktif ve dinamik bir dönem başlıyor. Yine hava grupları ( İkizler, Terazi ve Kova) hayat planlarında rahat harekete geçebilirler.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; sevimli, yürekli, cömert, sevecen bir insansınız. Başladığınız işi bitirmeye çalışın ve sizi gerçeklerden alıkoyacak oluşumlardan uzak durun. Karşı cinsin ilgisini üzerinize rahatlıkla çekiyorsunuz. Bu sene, oldukça şanslı bir yıl olacak. Diğer insanlardan beklediğiniz desteği rahatlıkla alacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün itibarıyla aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili konularda hayata keyifle ve anlayışla yaklaşmak önemli olacak. Ailevi yükümlülükleriniz ve yapılması gerekenler halledilebilir. Çocuk istiyorsanız yine olumlu bir dönem içerisinde olduğunuzu bilmelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli konular aile içinde konuşulmaya başlanabilir. Aile hayatınıza daha fazla vakit ayıracak, sorunlarınız varsa çözüm üretmekten kaçınmayacaksınız. Yuvanıza gereken özeni göstermelisiniz. Davranışlarınız gözden geçecek.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akraba veya kardeşlerinizle olan iletişiminizi hızlanıyor. Onlara vereceğiniz akılla sorunları varsa dertlerine derman olacaksınız. Bir yandan da onlardan alacağınız görüşler işinize yarayabilir. Satış, reklam, ticari işlerinizde hızlanmalar olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal işler hızlanabilir veya siz paranızı ve gelirlerinizi arttırmak için tüm gücünüzle çalışabilirsiniz. Merkürün de bu alanlarınızda dolaşması para görüşmelerinizi önemli ticari konuları hızlandırabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi düşüneceğiniz, isteklerinize yoğunlaşacağınız ve fiziki görüntünüze önem vereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Daha çok kendinizi, planlarınızı, yapacaklarınızı konuşacağınız ve dillendireceğiniz bir süreç olacak. Önemli konuşmalar ve görüşmeler oluşabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Diğer insanlarla olan iletişiminiz bugün itibarıyla biraz geri planda olabilir. Kendinize vakit ayıracak, önemli işlerde geri planda duracaksınız. Arkanızdan konuşan insanların varlığında bu dönem artış olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla yapacağınız konuşmalar yeni planları ve yeni işleri devreye sokabilir. Yine iş ilişkileriniz, sosyal ortamlarda size güzel kapılar aralayacak. Yeni insanlarla tanışacak, gireceğiniz çevrelerde kendinizi rahat ifade edeceksiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi kariyerinizde ortaya koyacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Konuşma ve görüşmeleriniz artmaya başlıyor. Toplumsal konularınız ön planda olacak. Çok çalışacak, göz önünde bulunacak ve bundan keyif alacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat, ticaret, dış bağlantılı işler, yabancılarla atılacak adımlar, akademik konular önem kazanmaya başlayabilir. Gezme, görme isteğiniz yüksek olurken, tatilde olmayan yaylar daha az tanıdıkları insanlarla yapacakları önemli işlerle ilgilenebilirler.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Banka işleri, kredi, faiz, vergi konuları, ortak para konuşmaları ve görüşmeleri üzerine eğilebilirsiniz. Değişim ve dönüşümlere açık bir döneme giriyorsunuz. Hayatı daha fazla sorgulayabilir ve çevrenizdeki değişimlerin farkında olabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınız, ikili ilişkiniz öne çıkmaya başlıyor. Bu alanlarda sorunlarınız varsa konuşmak, sevdiğiniz insanla iletişiminizi artırmak içinde doğru bir dönem olacak. Güçlü bağlantılarla ortaklı işlerinizde önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı konuları gözden geçirmek, iş arkadaşlarınızla iletişim halinde olmak, konuşmak, yeni bir iş başvurusunda bulunmak, işinizdeki sorunları gözden geçirmek için uygun bir döneme giriyorsunuz. Sağlığınızla ilgili konuları da gözden geçirebilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİNGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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