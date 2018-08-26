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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (26 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

26.08.2018 - 01:22 | Güncelleme:

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün ÖĞLE saatlerinde Balık burcunda bir dolunay oluşacak. Bu dönemde fazlasıyla duygusal, dış etkenlere karşı daha fazla hassas olabiliriz. Başkalarına yardım etmek, kendimizden daha farklı olan insanlar için bir şeyler yapmak doğru olabilir. Balık burcu aşkınlık, bırakmak ve akışla gitmek anlamına geldiğinden bu dolunay 3 gün önce ve sonrasında kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmak için uygun bir enerji oluşacak. Kontrol ettiğimiz, aşırı titizlik gösterdiğimiz ve mükemmel olsun diye uğraştığımız her tür iş ve ilişkimizin kontrolünü bırakmak bu dolunayın en önemli mesajı olabilir. Fazlalıklardan kurtulmak için gökyüzü bizi destekliyor. Diğer yandan venüs-plüton dik açısıyla ilişkilerimizde gerginlikler, kıskançlıklar oluşabilir. Krizleri iyi idare etmeli, parasal konularda gerginliklerden kaçınmalıyız. Önemli insanlardan, otoriter kişilerden alacağımız destekler yüksek olabilir. 

BUGÜN DOĞANLAR  

Bugün doğduysanız; güçlü bir bağımsızlık isteğiniz var ve başka insanlara yardım etmeyi seviyorsunuz. Para konusunda hayatınız boyunca şanslarınız hep yüksek olacak yalnız parayı kullanmayı ve tutmayı kesinlikle öğrenmelisiniz. Başarıya büyük saygınız var ve başarılı insanlardan fazlasıyla etkileniyorsunuz. Bu sene, ilişkileriniz önem kazanırken, karşınıza gelecek olayları idare etmelisiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU            

Dolunay, kadersel konuları karşınız getirebilir. Bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilir, duygusal hassaslıklarla uğraşabilirsiniz. Bu süreçte kontrol edemediğiniz olaylara karşı direnç göstermeyin ve akışa kendinizi bırakın. Özel hayatınızda kıskançlık, baskı, yönlendirme gibi etkilere dikkat edin. 

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU            

Bu Dolunay, sosyal çevrenizde olup biten konuları karşınıza getirebilir. Çevrenizde olup biten olaylar sizin hayatınızı da etkileyecek. İş arkadaşlarınızla aranızda oluşacak bazı sıkıntılı durumları bu Dolunayda iyi dengelemelisiniz. Bir yandan da özel hayatınızdaki gelişmelerde önemli adımlar atılabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU            

Bugün oluşan Dolunay, kariyerinizde, iş alanlarınızda ve kendinizi göstereceğiniz alanlarda hassas oluşumları karşınıza getirebilir. Bu dolunayda aile yaşantınız ve toplum önü işlerinizi iyi dengelemesiniz zira özel yaşantınızda güçlü etkilerle sevdiğinizle anlaşmak kolay olmayabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU          

Dolunay, seyahat, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret, eğitim, medya alanlarınızda önemli sonuçları ve olayları tetikleyebilir. Bu dönemde karşınıza ne gelirse gelsin büyük resmi görmeli, olaylara dar bir açıdan bakmamalısınız. Aile hayatınızda kıskançlıklara, yönlendirmelere dikkat edin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU        

Balık burcunda oluşan Dolunay ortak parasal konulara ilgi çekecek. Bir borcun altına girebilir, ortak bir yatırım peşine düşebilirsiniz. Vergi, kredi, faiz konularınız yeni gelen hafta da vaktinizi alacak. Güçlü ve somut adımlar peşinde olacaksınız. Eşinizin veya ortağınızın parasal işlerinde duygusal olaylar oluşabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Dolunayda özel hayatınızı ihmal etmeyin. Algıyı kendinize yönlendirdiğiniz bu dönem sevdiğiniz kişi sizden ilgi bekleyebilir, onun hayatında değişimler olabilir. Neyle uğraşırsanız uğraşın bu dönemde ilişkinizin hepsinden önemli olduğunu, sizin arkanızda olduğunu görebilirsiniz. Maddi konularda yeni gelecek hafta başında riskten kaçının. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Bu Pazar günü oluşan Dolunay, iş ve hizmet alanlarınızdaki duygusal sorunları hayatınıza taşıyabilir. Bir işinizin sonucuyla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızla ve hizmet alanlarınızla ilgili konular öne çıkabilir. Kendinizi güvende hissettiğiniz alanlarda hayat sizi desteklerken, inatçılıklar ve ısrarlar size kaybettirebilir. Bu etkiye dikkat edin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Balık burcunda oluşan Dolunay, aşk hayatınıza, çocuğunuzla olan ilişkilerinize, kreatif işlerinize dikkat çekecek. Sosyal çevrenizle daha fazla ilgilendiğiniz bu döngüde aşka ve özel hayatınızdaki insanlara vakit ayırmalısınız. Aşk karşınıza gelebilir. Çevrenizden gereken desteği alacaksınız. Dengeyi iyi oturtun.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU        

Dolunay, aile olaylarınızdaki hassaslıkları ortaya çıkarabilir. Ev alım, satım, yer değiştirme, aile büyüklerinizin ve ailenizdeki bireylerin hayatındaki deneyimlere, olaylara bu dolunayda şahit olabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde bazı sorunlara açık olacaksınız diğer taraftan yeni gelen haftaya istikrarlı bir şekilde başlayabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

Dolunay yakın çevre, akraba ve kardeşler evinizde gerçekleşiyor. Bu süreçte yakın çevrenizde olup biten bütün olaylar daha fazla hayatınızın merkezine yerleşecek. Bir yandan dış çevrelerde gelişen olaylara, seyahat, eğitim konularına, yeni bir işin devreye girmesiyle beraber yakın çevrenizdeki konu ve olaylara odaklanmak durumunda kalmanız sizi yorabilir. Olayları kısa vadeli çözümlerle halletmeye çalışmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

Bugün balık burcunda oluşan Dolunayda parasal bir konu karşınıza gelebilir, elinize bir para geçebilir. Maddi konularda destekleneceksiniz yalnız iş hayatınızda kadınlarla olan işlerinizde huzursuzluklara dikkat edin. Yine parasal konularda sorunlar yeni gelen hafta başında karşınıza gelebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Dolunayla beraber hayatınızla ilgili önemli hassas sonuçlara ulaşacaksınız. Sevdiğinizle beraber alacağınız kararlar hayatınızdaki adımları etkileyecek. Arkadaşlarınızla parasal çıkar sürtüşmeleri ilişkilerinizi etkileyebilir. Yine de güzel destekleriniz de yok değil, vereceğiniz kararlarda hayatın ve önemli kişilerin sizi desteklediğini görebilirsiniz.

 

 

Hande Kazanova / Habertürk

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