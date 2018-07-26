BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; dürüst, akıllı, doğruları seven, duyarlı, araştırmacı, zeki bir insansınız. İçe dönük yapınız ve kolay anlaşılmayan duygularınız var. Güzel şeylere sahipsiniz ama siz hep daha fazlasını arıyorsunuz. Bu sene, iletişiminize dikkat edin, eski konu ve olaylar çözülmek üzere tekrardan karşınıza gelebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu Merkür gerilemesinde 19 ağustos a kadar aşk hayatınıza veya çocuğunuzla olan iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir. Özel hayatınızda kendinizi yanlış ifade edebilir, yanlış anlaşılmalardan kaynaklı olarak sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Önemli işlere başlamamakta fayda var ama illa ki yapacaksanız üzerinden birkaç kez geçerek ilerlemeye özen gösterin. Yine bu dönemde eski ilişkiler, eski iletişim sıkıntıları karşınıza gelebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev, aile ve yuva alanlarınızda gerileyecek olan merkür, bu konularda iletişim sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Aile içinde daha öncede oluşan bir konu yeniden gündeme gelebilir veya kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılabilirsiniz. Emlakla ilgili, evinizle ilgili büyük adımlardan, önemli adımlardan ve alımlardan 19 Ağustos’a kadar kaçının. Yapmak zorunda kalırsanız şartları birkaç kez üzerinden geçin ve yasal boşluklar bırakmayın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür iletişim evinizde gerileyecek. 3 hafta boyunca yakın çevrenizle olan iletişiminize dikkat edin. Bir eşyanız, elektronik aletleriniz bozulabilir, iş hayatınızda randevularınızı karıştırabilir, bazı evraklarınızı kaybedebilirsiniz. Arabanızda da sorun çıkabilir. Önemli işlerden ve başlangıçlardan uzak durmanız gereken bu dönemde önemli bir girişim içine girecekseniz şartları ve koşulları iki kez gözden geçirmeyi unutmayın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür para ve ticari alanlarınızda gerileyecek. Bu tarihten sonra Ağustos’un ortasına kadar büyük paralar harcamaktan kaçının, ticari girişimde ve yatırımlarda bulunmamaya özen gösterin, Yapmak zorundaysanız koşulların veya anlaşmaların üzerinden birkaç kez geçmeye çalışın. Yasal boşluklardan uzak durun. Geçmişte beraber iş yaptığınız insanlarla işlerinizi devam ettirebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla iletişim gezegeni Merkür geriliyor. Kişisel alanınızda gerileyecek olan Merkür yanlış anlaşılmaları ve yanlış adımları hayatınıza taşıyabilir. Özellikle parasal işlerinizde yanlış adımlardan ve girişimlerden uzak durun. 19 Ağustos’a kadar yeni başlangıçlar yapmamaya, imza atmamaya çalışın. Yapacaksanız şartların değişeceğini göz önünde bulundurmalı ve yasal boşluklardan uzak durmalısınız. Daha önceden iş yaptığınız insanlarla bağlantılarınızı devam ettirebilir ve yeni işbirliklerine girebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmiş konu ve olaylara gömülü olabilirsiniz. Kadersel olayların bu Merkür gerilemesinde çözülmesi gerekecek. Atladığınız, hasıraltı ettiğiniz konularla, gündemlerle bu Merkür gerilemesinde kesinlikle yüzleşmeli, önemli adımlardan ve başlangıçlardan kaçınmalısınız. Yapmak zorunda kalırsanız şartların ve durumları birkaç kez gözden geçirmeyi unutmayın. Merkür gerilerken atılan adımlar, Merkür düzeldiğinde şartları ve koşulları değişmiş olarak karşınıza gelebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür’ün gerilemeye başlamasıyla birlikte sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla olan iletişiminize bu süreçte dikkat edin. Yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Önemli işlere kalkışmayın, yeniliklerden uzak durun ama karşınıza bir fırsat gelirse, şartları ve koşulları birkaç kez gözden geçirmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızın hayatındaki sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yine bu dönemde eski arkadaşlarınızla bağlantılarınız artabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür kariyer ve toplum önü işlerinizde sıkıntı ve iletişim problemlerini karşınıza getirebilir. 19 Ağustos’a kadar önemli girişimlerden uzak durmalısınız. Önemli bir adımınız olacaksa şartarı ve durumları 2 kez gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Toplum önü konuşmalarınızda yanlış anlaşılabilirsiniz. Daha önceden iş yaptığınız insanlarla olan iletişiminiz bu dönemde hızlanabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurtdışı bağlantılı işlerinizde, seyahatlerinizde, ticari bağlantılarınızda, hukuki konularda bazı sıkıntı ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İletişime dayalı işlerinizde dikkatli olmalı, yeni iş bağlantılarından 19 Ağustos’a kadar kaçınmalısınız. Yapmak zorunda kalırsanız şartları ve durumları birkaç kez gözden geçirin, yasal boşluk bırakmayın. Daha önceden iş yaptığınız insanlarla işlerinizde hareketlenmeler oluşabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür ortak para haneninizde gerilemeye başlıyor. 19 Ağustos’a kadar ortak parasal işlerinizde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Vergi, stopaj, kredi kartı işlemlerinizde gözünüzü açın ve bu dönemde bazı sorunlar yaşamaya hazır olun. Borç almayın, vermeyin, bu dönem içinde mecbur olmadıkça kredi çekmeyin. Çekmek durumundaysanız şartları ve koşulları birkaç kez gözden geçirin, kendinizi sağlama alın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür özel hayatınızda gerilemeye başlayacak. Evliliğinizde ve birebir ilişkilerinizde bazı yanlış anlaşılmalara ve sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Önemli anlaşmalardan, imzalardan, kontratlardan bu dönemde kaçının. Yapmak zorunda kalırsanız hukuki meseleleri iyice gözden geçirin. Daha önceki ilişkilerinizden bu dönemde haberler alabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür iş, hizmet alanlarınızda geriliyor. 19 Ağustos’a kadar yeni bir işe başlamayın. İş değiştirmeyin, yeni projeleri hayata geçirmeyin, imza atmayın. Yapmak zorunda kalırsanız durum ve koşulların üzerinden birkaç kez geçmeye çalışın. Eskiden beraber çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız insanlarla projeler ortaya koyulabilir. Yine sağlık alanlarınızda gerilemeye başlayan Merkür 19 Ağustos’a kadar eski sağlık sıkıntılarını karşınıza getirebilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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