HABERTURK.COM

Keman sanatçısı Hande Küden Berlin Filarmoni Orkestrası'na kabul edilen ilk Türk kemancı oldu.

Bir yıldır çaldığı Berlin Filarmoni'nin birinci keman grubuna asil üye olarak katılan ilk Türk kemancı olan Küden, orkestranın web sitesindeki açıklamasında, "Berlin Filarmoni müzisyenleriyle birlikte çalmayı 13 yaşındayken hayal ediyordum ve şimdi hayalim gerçek oldu. Harika meslektaşlarımla birlikte performans sergilemekten ve şahane bir keman grubunun parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bravo sevgili Hande! Olağanüstü bir başarı. Seni tüm kalbimle tebrik ediyorum!" cümlelerini kullandı.

HANDE KÜDEN KİMDİR?

1992 Adana doğumlu Hande Küden, lisans eğitimini, 9 yaşında keman sınıfına başladığı Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamladı. Hanns Eisler Berlin Müzik Akademisi’nde yüksek lisans yapan ve Stephan Picard’ın öğrencisi olan Küden, 2. Ulusal Gülden Turalı Keman Yarışması’nın orta kategorisinde, 14. Uluslararası Genç Müzisyenler Oda Müziği Yarışması ve Necdet Remzi Atak Keman Yarışması’nda birincilikler kazandı.

2011 yılından bu yana üyesi olduğu Lepidus Kuartet ile de Yaşar Üniversitesi 3. Oda Müziği Yarışması’nda birinci olan Küden, Hüseyin Sermet ve Efe Baltacıgil ile birlikte Beethoven’ın Triple Konçerto’sunu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası eşliğinde Berlin Konzerthaus ve Beethovenfest Bonn’da seslendirdi.

Solist olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye-Ermenistan Gençlik Orkestrası ve başka birçok orkestra eşliğinde çalan Küden, İstanbul-Essen Gençlik Orkestrası’nda konsertmeister olarak, Türkiye - Almanya Gençlik Orkestrası’nda ise ikinci keman grup şefi olarak görev aldı.

18 yaşındayken Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın sınavlarını birincilikle geçerek bu topluluğa katıldı. 2012’de de Deutsche Symphonie Orchesterakademie’nin sınavını kazanarak burada orkestra üyesi olmaya hak kazanan genç kemancı Rusya, Tataristan ve Almanya’da resitaller verdi.

Berlin'de, 2015 yılında hem keman, hem de viyolayı Tabea Zimmermann’da çalıştı. Orkestra müzisyenliği eğitimini, Alman Senfoni Orkestrası Ferenc Fricsay Akademisi ve Berlin Filarmoni Karajan Akademisi’nde tamamladı.