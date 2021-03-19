"KOLAY DEĞİLDİ AMA BAŞARDIK"

Gazetecilerin "20. yıl" albümünü sorması üzerine Yener, şu açıklamalarda bulunmuştu:

Klipleri çektik, fotoğrafları çektik. Birçok şarkıya klip çektik. Klip çekilen şarkıları söylemeyeyim, sürpriz bozulmasın. Marmaris'te hem kliplerimizi çektik, hem de fırsat buldukça biz de tatilimizi yaptık.

Ülkemizin her tarafı cennet gibi. İlk defa bu kadar güzel çekimler yaptık. 2 yıldır albüm olmadığı için çok özenli bir çalışma oldu. Şarkıların toparlanması ve yirmi yıllık bir Hande Yener'i yansıtmak kolay değildi ama bunu başardık. Albümde çalışan herkes kendini aştı.