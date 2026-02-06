2026 yılı Şubat ayında ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. 12 ay vadeli 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları bankaya göre yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca bazı bankalar, kredi kullanan müşterilerine 3 aya kadar taksit erteleme seçeneği de sunuyor. İşte 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için hazırlanan geri ödeme tablosu.