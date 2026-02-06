Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Hangi banka yüzde kaç faizle 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi veriyor, aylık taksit ne kadar, toplam ödeme ne kadar?

        Hangi banka yüzde kaç faizle 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi veriyor? Aylık ve toplam ödeme ne kadar?

        2026 Şubat ayında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, güncel faiz oranlarını araştırıyor. 12 ay vade ile verilen 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi için bankalar yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 arasında değişen faiz oranı veriyor. Bazı bankalar, 3 ay erteleme imkânı da sunuyor. İşte, 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 16:14 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılı Şubat ayında ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. 12 ay vadeli 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları bankaya göre yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca bazı bankalar, kredi kullanan müşterilerine 3 aya kadar taksit erteleme seçeneği de sunuyor. İşte 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için hazırlanan geri ödeme tablosu.

        2

        FİBABANKA

        Fibabanka 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,99 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.401,85 TL

        - Toplam ödeme: 137.397,20 TL

        3

        TEB

        Teb Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 2,99 faiz oranı

        - Aylık taksit: 10.585,47 TL

        - Toplam ödeme: 127.600,64 TL

        - 3 ay erteleme imkânı

        4

        YAPIKREDİ

        Yapıkredi Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,49 faiz oranı

        - Aylık taksit: 10.989,84 TL

        - Toplam ödeme: 132.453,08 TL

        - 3 ay erteleme imkânı

        5

        ENPARA

        Enpara 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,49 faiz oranı

        - Aylık taksit: 10.989,84 TL

        - Toplam ödeme: 131.878,08 TL

        6

        DENİZBANK

        Denizbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,61 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.088,03 TL

        - Toplam ödeme: 133.631,36 TL

        7

        VAKIF KATILIM

        Vakıf Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,68 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.145,51 TL TL

        - Toplam ödeme: 134.246,12 TL TL

        8

        ZİRAAT KATILIM

        Ziraat Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,79 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.236,14 TL

        - Toplam ödeme: 135.333,68 TL TL

        9

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,85 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.285,72 TL

        - Toplam ödeme: 136.003,64 TL

        10

        AKBANK

        Akbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 5,50 faiz oranı

        - Aylık taksit: 12.691,04 TL

        - Toplam ödeme: 152.867,48 TL

        11

        HSBC

        HSBC 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 5,49 faiz oranı

        - Aylık taksit: 12.682,28 TL

        - Toplam ödeme: 152.762,36 TL

        12

        HALKBANK

        Halkbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 5,06 faiz oranı

        - Aylık taksit: 12.308,54 TL

        - Toplam ödeme: 148.277,48 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi