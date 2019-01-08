Burçlara göre tatil rotaları

Hem karakterimiz, hem de o anki ruhsal durumumuz üzerinde etkisi olan burçlar, birbirinden çok farklı özelliklerdedir. Birçok insanın ilgisi olsa da olmasa da, kendi burçlarının özelliklerini bildiğini tahmin ediyoruz. Kariyer, aşk, para durumları için dönemine göre öngörüler veren burçların, tatil anlayışlarımızı da etkilemesi, sizce de doğal değil mi? Neredekal, burçların genel özelliklerine göre 2019 yılında hangi burcun nerelere gitmesi, ideal tatilini nerelerde yapması gerektiğini tavsiyelerle açıkladı. İşte burçlar ve ideal tatil yöreleri