

Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığında! Yüz yüze eğitimin tüm sınıflar için ne zaman uygulanmaya başlayacağı merak konusu oldu. Peki diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte son dakika gelişmelerİ...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

"5 ve 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak.”

Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. lisilerde 9. sınıflarda yüzyüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz.

