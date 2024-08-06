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        Haberler Dünya İran: Haniye suikastıyla ilişkili henüz kimse gözaltına alınmadı | Dış Haberler

        İran: Haniye suikastıyla ilişkili henüz kimse gözaltına alınmadı

        Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikastına ilişkin açıklamalarda bulunan İran Yargı Erki Sözcüsü, suikasta ilişkin henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:07
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        "Haniye suikastında kimse gözaltına alınmadı"
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        İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına ilişkin henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığını söyledi.

        İran devlet televizyonuna göre, Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Haniye suikastına ilişkin yargı sürecine dair açıklamalarda bulundu.

        Cihangir, "Bazı gazete ve sosyal medya sitelerinde, gözaltılar olduğuna dair söylentiler var. Henüz bu davayla ilgili herhangi bir gözaltı söz konusu olmadı." dedi.

        Olayın hemen ardından Silahlı Kuvvetler Yargı Başkanı'nın talimatıyla askeri savcılığın soruşturma başlattığını ve delil toplama sürecinin devam ettiğini dile getiren İranlı yetkili, incelemelerin tamamlanması sonrasında açıklama yapılacağını kaydetti.

        Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

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        #İsmail Haniye
        #Hamas
        #iran
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