Hansa Rostock - 1860 München maçı heyecanı

Almanya 3. Lig maçında Hansa Rostock ile 1860 München, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi Hansa Rostock 9 puanla 11. sırada, 1860 München 10 puanla 4. sırada bulunuyor. Hansa Rostock, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. 1860 München, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 328. İddaa'da Hansa Rostock kazanır 2.20, berabere biter 2.90, 1860 München kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Hansa Rostock son haftadaki Duisburg müsabasında 4-2 kazandı.

1860 München ise Cottbus maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hansa Rostock, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

1860 München, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. 1860 München, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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