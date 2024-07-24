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        Haberler Müzik Harbiye Açık Hava'da Nilüfer'den nostalji rüzgarı

        Harbiye Açık Hava'da Nilüfer'den nostalji rüzgarı

        1974'ten bugüne müzik kariyerinde 50 yılı geride bırakan Nilüfer, Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sevenlerini 50 yıllık bir geziye çıkaracak. Şarkıcı, bu özel gece için en sevilen şarkılarıyla hazırlanan bir repertuvarla sahnede olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 13:38 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:38
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        İlk şarkısı 'Dünya Dönüyor' ile hayatımıza giren ve yüzlerce efsane olmuş şarkısıyla acılarımıza, dertlerimize, neşemize ortak olan Nilüfer, bu kez Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

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        'Ta Uzak Yollardan', 'Son Arzum', 'Böyle Ayrılık Olmaz', 'Kavak Yelleri' gibi yürekleri titreten, her dönemin sevilen şarkılarını özel bir repertuvarla seslendirecek sanatçıyla birlikte, bir dans grubu da sahnede yer alacak.

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        Konser, şarkıcının yarım asırlık müzik serüveninde iz bırakmış olan en unutulmaz anıları ve hikayeleri de sahneye taşıyacak. Nilüfer'in unutulmaz sahne performansları ve hayatından kesitlerin yer alacağı geceye özel hazırlanan kısa film, şarkıcının sahne performansına eşlik edecek.

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        28 Temmuz Pazar günü Jolly Joker ve Kerki Solfej organizatörlüğünde Harbiye Açık Hava Cemil Topuzlu Sahnesi'nde gerçekleşecek konserin biletleri dijital platformlarda satışa çıktı. Nilüfer, İstanbul'un yanı sıra yaz boyunca ülkenin birçok şehrinde açık hava konserlerine devam edecek.

        #nilüfer
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