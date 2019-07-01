Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMüzikHarbiye'de binlerce kişilik koro Livaneli şarkılarını seslendirdi - Magazin haberleri

Harbiye'de binlerce kişilik koro Livaneli şarkılarını seslendirdi

Ünlü orkestra şefimiz Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli’yi aynı sahnede buluşturan Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat, önceki gece İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde izleyici ile buluştu. Harbiye’yi dolduran binlerce müziksever, yaklaşık üç saat süren konserde tüm şarkılara eşlik etti

Zülfü Livaneli - Ekrem İmamoğlu

Zülfü Livaneli’nin daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hayatından kesitler ve bestelerinin hikayelerini seyirciyle paylaştığı konserde, Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos’da Livaneli ile birlikte şarkıları seslendirdi.

Rengim Gökmen ve orkestrasının her bir nota ile seyirciye muhteşem anlar yaşattığı konserde alkışlar bir an olsun dinmedi.

EKREM İMAMOĞLU DA KONSERİ İZLEYENLER ARASINDAYDI

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konseri izlemeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’da vardı. Konseri izlemek için eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Harbiye’ye gelen İmamoğlu, tezahürat ve alkışlarla karşılandı. Zülfü Livaneli’nin kendisine hoşgeldiniz demesi ve sahneye davet etmesi üzerine sahneye çıkan Ekrem İmamoğlu, Livaneli’ye çiçek takdim etti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eşi Ali Naki Kaftancıoğlu’da konseri izleyenler arasındaydı.

AİLESİ VE DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Zülfü Livaneli’nin yıllar sonra çıktığı Harbiye Sahnesi’nde kendisini dinlemeye gelenler arasında eşi Ülker Livaneli ve kızı Aylin Livaneli’nin yanı sıra dostları Sunay Akın, Nebil Özgentürk, Hıncal Uluç Hüsnü-Ayşen Özyeğin çifti ile Murat Özyeğin ve çocukları Lal – Ege Özyeğin ve Nehir Erdoğan gibi isimler de vardı. Zülfü Livaneli, Merhaba, Karlı Kayın Ormanı, Leylim Ley, Kardeşin Duymaz, Yiğidim Aslanım gibi eserlerini seslendirirken sanatçıya Rengim Gökmen ve orkestrası ile birlikte Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos da eşlik etti.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ebru Gündeş 10. yıl gecesine damga vurdu - Magazin haberleri
MÜZİK10. yıl gecesine damga vurdu
Burcu Güneş yaza 'UFO' ile indi - Magazin haberleri
MÜZİKBurcu Güneş yaza 'UFO' ile indi
Cem Belevi sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı - Magazin haberleri
MÜZİKSivrihisar'da hayranlarıyla buluştu
Denizli'de Merve Özbey rüzgarı esti - Magazin haberleri
MÜZİKDenizli'de Merve Özbey rüzgarı esti
'Deniz Ol Gel' için sahil kapattılar - Magazin haberleri
MÜZİK'Deniz Ol Gel' için sahil kapattılar
Aleyna Tilki'den 30 bin kişiye konser - Magazin haberleri
MÜZİKAleyna Tilki'den 30 bin kişiye konser
Nilüfer, Harbiye'de nostalji rüzgarı estirdi - Magazin haberleri
MÜZİKHarbiye'de nostalji rüzgarı
Yalın, "Deme Bana Yokum" ile yazı getirmeye hazır - Magazin haberleri
MÜZİK"Deme Bana Yokum" ile yaz gelecek!
Kenan Doğulu'nun sahne şovu geceye damga vurdu - Magazin haberleri
MÜZİKSahne şovu geceye damga vurdu
Ünlü rapçi Future, İstanbul'u salladı - Magazin haberleri
MÜZİKÜnlü rapçi İstanbul'u salladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X