Harbiye'de Selda Bağcan rüzgarı esti 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Selda Bağcan rüzgarı esti. Bağcan, 30 kişilik Rock Senfoni ile yağmurlu havaya rağmen gelen binlerce hayranıyla sevilen şarkılarını seslendirdi.

'Özgürlük ve Demokrasiyi Çizmek' adlı parça ile konserine başlayan Selda Bağcan, Neşet Ertaş'ın 'Yalan Dünya'sını seslendirmeden önce seyircilere dönerek, "Kalbinizin kızıl saçlı sanatçısı olarak buradayım. Hoş geldiniz İstanbul… Ben üşümüyorum, umarım sizler de üşümüyorsunuz." dedi.

Selda Bağcan izleyenler arasında yeğeni Serenad Bağcan'ı sahneye davet etti. Kendi gibi müzisyen olan yeğeni Kıbrıs türküsü 'Mağusa Limanı'nı söyledi. Bağcan seyircisinin her şarkıda eşlik ettiği konserine 'Oğul', 'Anne Ben Geldim' , 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar' gibi parçaları ile devam etti.

Konserler, 2 ve 3 Ekim'de Duman ile devam edecek. 4-9 Ekim arası ise art arda Ebru Yaşar, Melike Şahin, Kenan Doğulu, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Berkay ve Athena Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde yer alacak.