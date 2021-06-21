'Hareket Eden Anılar' sergisi Fişekhane'de



Contemporary İstanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary’nin ortak çalışmasıyla düzenlenen “Hareket Eden Anılar” sergisi, 6 Ağustos 2021 tarihine kadar Jotun iş birliğiyle Fişekhane’de devam ediyor. Sergiye, Fişekhane içerisinde yer alan ve Contemporary Istanbul Vakfı'nın sanat alanı olan Cocoon tarihi mimarisi ile ev sahipliği yapıyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan 16 adet eserin bulunduğu bu sergi; dikey mimari referans alınarak, kent-insan psikolojisi, ekoloji ve yaşamın özelinde tek tipleşen yaşam alanları içinde sanat mekanlarının konumlandırılmasını konu alıyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan fotoğraf ve yeni medya eserlerinin bulunduğu sergide; çağdaş sanatın en yenilikçi ifade biçimleriyle yoğun kentleşmenin yarattığı sorunlar ele alınıyor. Sergide doğanın kentsel dokularla uyumu ve çok katmanlı kentlerin barındırdığı kültürel geçmiş gibi konular üzerinde duruluyor.

Toplumun tüm kesimleriyle buluşturulması hedeflenen serginin sanat eserleri, Jotun sponsorluğunda reklendirilen sergi alanları ve Fişekhane’nin tarihi mimarisiyle bütünlük oluşturuyor.