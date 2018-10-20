Elazığ'da, M.Ö. 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi farklı medeniyetlerden izler barındıran tarihi Harput Kalesi'nde 2018 yılı kazı sezonu tamamlandı.

Kalede bu yılki kazı çalışmalarında tarihi yapı kalıntıları ile seramik, çini, alçı kabartma, ok ucu, mancınık taşı, mutfak eşyaları, tıbbi aletler ve taş mühür gibi küçük parçalardan oluşan 20 bin objeye ulaşıldı.

Kazıların 2018 sezonunun tamamlanmasının ardından kazı dönemini değerlendiren kazı başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Harput Kalesi'nde ilk dönem çalışmalarının 2004-2009 yılları arasında yapıldığını ve ara verilen çalışmalara 2014 yılında tekrar başlandığını söyledi.

"KALEYİ ÖREN YERİ STATÜSÜNE ALACAĞIZ"

Aytaç, bu yılki çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Elazığ Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürüldüğünü hatırlattı. Aytaç, şunları belirtti:

"Son 5 yılda 4 bin 500 metrekarelik alanda kazı çalışmalarını tamamladık ve bunun bin 500 metrekaresinin restorasyon projeleri çizilmeye başlandı. 2018 yılı içerisinde daha önce bitirmiş olduğumuz Osmanlı Mahallesi'nin güneyindeki açık hava sunağının olduğu alandaki kazıları tamamladık ve restorasyon projesine dahil ettik. Zindanın projesini bu sene çizmeye başladık. Böylece 2019 yılı içerisinde surların dışında uygulama projeleri de gerçekleşmiş olacak. Kaleyi artık ören yeri statüsünü alıp daha duyarlı bir halde bütün bölümleriyle insanların hizmetine sunacağız."

"HEDEFİMİZ HARPUT'U DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NE KOYMAK"

Aytaç, 2018 yılı çalışmaları içerisinde tespit ettikleri objelerin içerisinde 2 bin 700 yıllık Urartu döneminden kalma taş mühür gibi bazı buluntuların tarihe ışık tutması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Kalenin M.Ö. 8. yüzyıldan beri yerleşime sahip olduğunu ve bu bakımdan kale içerisinde Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlere ait izlere rastlayabildiklerini aktaran Aytaç, şunları kaydetti:

"Harput 2018 yılında belediyemizin girişimleri ile UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası yedek listesine alındı. Bunda kale kazıların ve belediyemizin Harput'taki kazı ve restorasyon proje uygulamalarının büyük etkisi oldu. Artık önümüzdeki yıllarda Harput'ta kale dışındaki kazı ve restorasyonlarla birlikte daha fazla görülebilir kültür eserlerine sahip olacağız. Böylece UNESCO asıl listesine girme yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz Harput'u Dünya Kültür Mirası asıl listesine koymak ve Elazığ'a turizmde hak ettiği payı sağlamaktır."

Aytaç, bu yıl 45 kişilik ekiple çalışma yürüttüklerini ve bunun 15'inin uzman ekipten oluştuğunu aktararak, "Bulunduğumuz coğrafya M.Ö. 12 binlerden günümüze kadar arkeolojik verileri barındırıyor. Keban Barajı Kurtarma Kazıları ve HES Projesi dünya ve Türkiye için bir marka projeydi. Bu sene 50. yılını kutluyoruz. Dolayısıyla ara verilen o kazılar son 5 yılda tekrar hız kazanmış oldu." sözlerine yer verdi.

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