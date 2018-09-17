6 | 24

"Sarayönü dediğimiz kısımdaki doğal kayalarda, açık hava sunağı olduğunu tahmin ettiğimiz alan tespit ettik. Bu kadar çok açık hava sunağının varlığı, Harput'un özellikle Urartu döneminde önemli bir kale şehir, hatta bölge yönetiminin yapıldığı bir merkez olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu kadar dini mekanın bulunması buranın bir kült merkezi ya da inanç merkezi olduğunu da gösteriyor. Sunağın M.Ö. 7. yüzyılda yapıldığını tahmin ediyoruz."