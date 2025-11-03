Harrison Ford'dan Donald Trump'a: Tarihte daha büyük bir suçlu bilmiyorum

Ünlü oyuncu Harrison Ford, yeni röportajında ​​ABD Başkanı Donald Trump'ı yerden yere vurdu. The Guardian'a konuşan 83 yaşındaki oyuncu;, "Trump'ın hiçbir politikası yok, kaprisleri var. Bu, beni çok korkutuyor. Cehalet, kibir, yalanlar, ihanet... Trump daha iyisini biliyor ancak o statükonun bir aracı ve dünya cehenneme dönerken o çuvalla para kazanıyor" dedi.

"İnanılmaz... Tarihte bundan daha büyük bir suçlu bilmiyorum" diyen Harrison Ford, Donald Trump'ın iklim krizi konusundaki tutumunu da eleştirdi.

"30 yıldır bu konuyu anlatıyorum" diyen Harrison Ford; "İklim değişikliği hakkında söylediğimiz her şey gerçekleşti. Bu, insanların davranışlarını değiştirmeleri konusunda alarma geçmelerine yetmiyor mu? Yerleşik statüko yüzünden" ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın fosil yakıt hakimiyeti vizyonuyla zemin kaybettiğini, çünkü söylediği her şeyin yalan olduğunu öne süren Harrison Ford; "İklim değişikliğine karşı koyabileceğimizden, davranışları değiştirmek, yeni teknolojiler geliştirmek ve bu politikaların uygulanmasına daha fazla odaklanmak için zaman kazanabileceğimizden eminim. Ancak insanların değişim kapasitesi olduğunu fark etmek için siyasi irade ve entelektüel birikim geliştirmeliyiz. İnanılmaz derecede uyumluyuz, inanılmaz derecede yaratıcıyız. Bir soruna odaklanırsak çoğu zaman çözebiliriz" diye konuştu.