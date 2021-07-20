Prens Harry, anılarını yazacak 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Guardian’ın aktardığı haberde, Harry’nin anlaşmayı kabul ettiği açıklandı. Harry, ‘‘Doğduğum prens olarak değil, dönüştüğüm adam olarak’’ anılarını kaleme alacağını belirtti.

36 yaşındaki Prens Harry, yıllar boyunca birçok şapka taktığını ve hikâyesini anlatırken de inişler, çıkışlar, hatalar ve alınan derslerinin kitabında yer alacağını belirtti.

Guardian’ın aktarmış olduğu haberde Prens Harry’nin şu ifadelerine yer verildi: ‘‘Hayatım boyunca şimdiye kadar öğrendiklerimi paylaşma fırsatı için derinden minnettarım ve insanların hayatımın tamamen doğru olan ilk elden bir kaydını okumaları için heyecanlıyım.”

Sussex Düşesi de yakın bir tarihte ilk çocuk kitabını çıkarmıştı.

Yayıncı, Harry’nin en etkili ve küresel isimlerden biri olduğunu söyleyerek Harry’nin gözler önüne yaşadığı çocukluğu, Afganistan’daki askerlik görevi, baba kimliği ve sosyal meseleler de dahil olmak üzere altta güçlü bir kişisel portrenin bulunduğu, cesur bir hikâye olduğunu söyledi.

Guardian, kitabın ABD'de Random House tarafından ve Kanada'da Random House Canada tarafından basılı ve dijital formatlarda yayımlanacağını bildirdi.

ABD’deki yayıncı şirketle bağlantılı olan Transworld ise kitabı İngiltere’de yayımlayacak. Diğer bölgelere ilişkin bilgiler ise daha sonraki bir tarihte açıklanacağını duyuran yayıncı şirket, Penguin Random House Audio tarafından kitabın sesli kitap formatında da olacağını söyledi. Dünya çapındaki anlaşmanın detayları ise henüz açıklanmadı.