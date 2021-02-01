Harry Potter ve Melez Prens oyuncuları kimler, konusu nedir? Merak konusu oldu. İşte Harry Potter serisinin 6'ıncı filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

HARRY POTTER VE MELEZ PRENS OYUNCULARI KİMLER?

Harry Potter ve Melez Prens (Özgün adı: Harry Potter and the Half-Blood Prince),Harry Potter serisinin aynı adı taşıyan, altıncı kitabından uyarlanan 2008 yılı fantastik macera filmi. Önceki filmin yönetmenliğini üstlenmiş olan David Yates bu filmin de yönetmenidir. Filmin yapımcıları David Heyman ve David Barron'dur. Filmin senaryosunu J. K. Rowling'in kitabına dayanarak Steve Kloves kaleme aldı. Filmin çekimlerine 24 Eylül 2007'de başlanmış ve filmin çekimleri 29 Temmuz 2008 itibarıyla tamamlanmış ve stüdyo çalışmalarına geçilmiştir. Önceki filmdeki gibi 6. filmde de bazı sahnelerinde IMAX teknoloji kullanılmıştır.

Filmde oynayan bazı oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Bonnie Wright, Matthew Lewis, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Jim Broadbent, Michael Gambon, Alan Rickman, Maggie Smith, Tom Felton, David Thewlis, Julie Walters'dır.

Film 15 Temmuz 2009'da ABD ve Türkiye dâhil birçok ülkede aynı anda gösterime girmiştir.

HARRY POTTER VE MELEZ PRENS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Harry Potter ve Melez Prens'de Voldemort'un geri dönüşünü Sihir Bakanlığı'nın da kabul etmesiyle artık insanlar Harry'i "Seçilmiş Kişi" diye çağırmaya başlarlar. Bu arada Harry, kendisine vaftiz babası Sirius'tan miras mallar kaldığını öğrenir. Bu mallar, Zümrüdüanka Yoldaşlığı'nın gizli karargahı olan Grimmauld Meydanındaki, Black ailesinin evi ve yaşlı ev cini Kreacher'dır.

Harry, Profesör Snape'in Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni olduğu anonsunu duyunca afallayıp kalır. Snape'nin yerini, Harry'nin farkında olmadan öğretmenlik yapması için ikna ettiği Horace Slughorn doldurur. Bu bir bakıma Harry'nin faydasına olmuştur çünkü; Slughorn, Harry'i Snape'in istediğinden daha düşük bir S. B. D. (Sıradan Büyücülük Düzeyi) puanı ile F.Y. B. S (Feci Yorucu Büyücülük Sınavları) İksir sınıfına kabul eder. Böylece Harry seherbaz (ölüm yiyenlerle savaşan büyücü) olabilmesi için gereken dersleri alabilir. (Harry'nin gelecekte yapmayı düşündüğü tek meslek seherbazlıktır. Hakkındaki kehaneti de duyduktan sonra kendisi için karanlık büyücülerle savaşmaktan daha uygun bir meslek olamayacağını düşünmektedir.) Profesör Slughorn'un dersinde Harry kullanılmış bir iksir kitabını Slughorn'un dolabından aşırır ki bu kitabın sahibi "Melez Prens"'dir. Kitaptaki iksirlerle ilgili el yazısıyla yazılmış küçük notlar Harry'nin başarılı iksirler yapmasını ve ödül olarak küçük bir şişe Felix Felices (şans iksiri) kazanmasını sağlar.

Dumbledore, Harry'e özel dersler vermeye başlar. Aslında bu dersler, düşünseli ile Voldemortla ilgili anılara yapılan yolculuklardır. Dumbledore, Voldemort'un ölümsüz olabilmek için ruhunu 7 parçaya bölerek onları Hortkuluk denilen bazı nesnelere yerleştirdiğini tahmin etmektedir. İki hortkuluk imha edilmiştir (Tom Riddle'nin günlüğü ve Marvoldo Gaunt'un yüzüğü). Bu arada gelişen olaylarla Harry Melez Prensin Severus Snape olduğunu öğrenir.

3. hortkuluk Salazar Slytherin'e ait olan bir madalyondur ve madalyon iyi korunan bir mağarada gizlenmiştir ve içi gizemli bir sıvıyla dolu bir kabın dibindedir ve madalyona ulaşmak isteyen kişinin bu sıvıyı içmesi gerekmektedir. Dumbledore sıvıyı içer ve çok güçsüz ve yorgun düşer. Sonunda bir madalyon ve kendine R.A.B. diyen birinden kısa bir not bulurlar. Harry, Dumbledore'u da alarak hızla oradan uzaklaşır. Dumledore'un iyileşebilmesi için Snape'in ona bir iksir hazırlaması gerekmektedir. Okula vardıkarında, Draco Malfoy'un yardımı ile okula sızan ölüm yiyenlerle karşılaşırlar ve Snape, Dumbledore'u öldürüp ölüm yiyenlerle birlikte okuldan ayrılır. Oldukça sakin geçen film de çoğu hayranı sonunu beğenmemiştir