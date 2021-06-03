Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Harry ve Meghan’ın evlerinin yakınında 10 bin yıllık insan kalıntıları çıktı

ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın lüks malikanesinin yakınlarında insan kalıntıları bulunduğu bildirilirken, kalıntıların yaklaşık 10 bin yıllık olabileceği düşünülüyor

Harry ve Meghan’ın evlerinin yakınında 10 bin yıllık insan kalıntıları çıktı
İHA

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerini bırakarak, ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle bu defa da lüks malikanelerinin yakınlarında bulunan insan kalıntıları ile gündeme geldi.

İHA'nın haberine göre ikilinin, California eyaletinin Los Angeles kentinde yer alan yaklaşık 15 milyon dolarlık malikanesine birkaç metre uzaklıktaki bir yolda çevre düzenlemesi sırasında insan kalıntıları bulundu.

İncelemeye alınan kemikler üzerinde yapılan ilk çalışmalar, uzun yıllardır bölgede yaşayan Chumash Kızılderili topluluğuna ait olabileceğini ortaya koyarken, kemiklerin yaklaşık 10 bin yıllık olabileceği düşünülüyor.

Polisin, olaya ilişkin herhangi bir soruşturma başlatmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 2 Haziran 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM2 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 3 Haziran 2021 Perşembe
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 2 Haziran 2021 - Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kada
YAŞAMSayısal Loto'da 160 milyonluk ikramiye...
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 2 Haziran 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama! Tıkla öğren
YAŞAMŞans Topu'nda büyük ikramiye...
Kılıç balığı avında boz yunusları görüntülediler
YAŞAMBoz yunuslar Gökçeada'da kendini gösterdi
Karagöl ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMSakin şehir unvanı almıştı... 4 mevsim ilgi görüyor
Beyşehir Gölü ve çevresinde 167 tür kelebek yaşıyor
YAŞAMBeyşehir Gölü ve çevresinde kaydedildi
Global Wellness Day 12 Haziran'da!
YAŞAMGlobal Wellness Day 12 Haziran'da kutlanıyor!
Yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler dağ köyünün maskotu oldu
YAŞAMYıllardır aynı direğe yuva yapıyorlar
Orman gülleriyle cezbeden Korgan Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı
YAŞAMŞehir gürültüsünden uzak yaşamak isteyenlerin adresi