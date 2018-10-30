Hartberg - FC Wacker Innsbruck rakamlar

Hartberg ve FC Wacker Innsbruck, 30 Ekim 2018 Salı günü Avusturya ÖFB Kupası Son 8 Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Hartberg son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Wacker Innsbruck, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 411. İddaa'da Hartberg kazanır 1.85, berabere biter 3.20, FC Wacker Innsbruck kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Hartberg son haftadaki Austria Lustenau müsabasında 2-0 kazandı.

FC Wacker Innsbruck ise FAC Team für Wien maçında 0-2 yenildi.

Hartberg, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

FC Wacker Innsbruck, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. FC Wacker Innsbruck, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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