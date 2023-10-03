MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'in yeni yasama döneminde ilk grup toplantısında konuştu.

MHP lideri, "Yeni yasama yılının hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinize başarılar diliyorum" diye başladı. Bahçeli, "Gazi Meclisimizi kim yok sayıyorsa, unvana kim şaşı bakıyorsa bir karanlık, kuraklık içindedir. Cumhuriyetin kuruluşu temeli TBMM'de atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcı TBMM'de karılmıştır. Türk milleti önce meclis açıp sonra devlet kurmayı başaran nadir devletlerden birisidir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100'ÜNCÜ YILI

MHP lideri Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık mazisi Meclisimizin kalıcı ve kavrayıcı demokratik niteliğinin çağrısıdır. Bu çağrı istiklal çağrısıdır, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin itibarlı çağrısıdır. Gazi Meclis'in tarihi dönüm noktasına şahit olacağız. Milli gururu ortaklaşa paylaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünü idrak edip, kutlayacağız. 100 yıllık bir geçmişi kucaklayan, önümüzdeki yüzyıla damga vuracak olan Türkiye Cumhuriyeti medarı iftiharımızdır" diye konuştu.

REKLAM

Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek yüzü, mimar başıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kronik sorunlara neşter vurduk. Cumhur İttifakı'nın umut olduğunu gösterdik. MHP ve Cumhur İttifakı güçlüyse vatandaşımızın karnı tok, başı dik, alnı açıktır. MHP ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu sürece demokrasi güvence altındadır" dedi.

"ZİLLETE YER YOK"

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin ne geçmişinde ne geleceğinde zillete yer yoktur. Dün ne söylemişsek bugün arkasındayız. Siyaseti dürüst, düzgün ve net bir şekilde yapmanın arayışından hiçbir zaman sapma göstermedik. İkinci el inançlara, ayağa düşmüş ezberlere, yıkıcı düşüncelere itibar etmemiz söz konusu değildir" diye sözlerini sürdürdü.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör saldırıları, etnik ve mezhep odaklı çatışmalar insan hayatının ne kadar ucuzlaştığının belirtisi olarak yorumlanmalıdır. Böylesi bir dünyada insan hakları, insanlık onuru, demokrasi ve özgürlük ruhu göz boyamaya yarayan hamasettir. Türkiye içine kapanamaz, gelişmelerden kendini soyutlayamaz.

Kifayetsiz güruh kaybetmeye mahkumdur. TBMM'nin yeni yasama yılında bundan sonraki siyasi gündem ve etaplarla stratejik değerlendirmeler yapacağız. Önümüze projeksiyon tutmayı hedefliyoruz. İç gündemi ve dış gelişmeleri bir bütünlük içerisinde ele alıp tarihe not olarak düşmeyi istiyoruz."

BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

14 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarını ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci 5 yıllık dönemine kazasız belasız geçilmiştir. Söz de karar da Türk milletinindir. Cumhurbaşkanı'nı seçen Türk milletidir, TBMM'yi seçen Türk milletidir, peki bunun neresinde ahlaki boşluk vardır? Kılıçdaroğlu için siyasi meşruiyetin kaynağı nedir? FETÖ'cülerle ittifak kurmak mı meşruiyettir? YSP'ye melun söz vermek mi meşruiyettir? Kavala ve Demirtaş'a özgürlük istemek mi meşruiyettir? Kılıçdaroğlu anlatsın da dinleyelim. Kılıçdaroğlu'nun neresi ve hangi siyasi eylemi meşrudur?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Türkiye'nin gözü başka, kaşı başka oynayan, yalancı köksüzlerin vaatlerine değil; canını dişine takıp çalışan devlet ve siyaset insanların ihtiyacı vardır. Cumhur İttifakı da dimdik ayaktadır. Kılıçdaroğlu işine baksın. Kaybettiği meşruiyetini nasıl kazanacağını hesap etsin. CHP yoldan çıkmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı kurusıkı atayan siyasi kadavralarla polemik atacak kadar şaşkın ve şuursuz değildir. Milletimiz bu siyasi kötürümlere hak ettikleri dersi vermişti. Hala kafaları anlamamış, bana mısın dememiş... Turpun büyüğü 31 Mart'ta çıkacak, hıyanetin defteri dürülecek" dedi.

GÜNDEM KONULARI

Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Bahçeli enflasyona ilişkin, "Enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alınmaktadır. Hayat pahalılığı günden güne etkisini kaybedecektir. Emekli maaşlarının iyileştiril, zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir" dedi.

ANKARA'DAKİ SALDIRI GİRİŞİMİ

1 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırı girişimi hakkında konuşan MHP lideri şunları söyledi:

"Diğer konu terörle mücadeledir. 1 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğü önüne kadar gelen teröristler saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Terörü lanetliyorum. Bu kanlı eylemi PKK'nın şerefsiz bir aparatının gerçekleştirdiği belli olmuştur. Terörün Türkiye'ye geri adım attırması asla mümkün değildir. Bu insanlık defolarının kökü kurutulacaktır. Terör saldırısının önü ve arkası aydınlatılacak, teröristlerin Ankara'ya nasıl geldikleri açıklığa kavuşacaktır. 1 Ekim saldırısı Türkiye'ye karşı yapılmıştır.

Bu saldırıdan hemen sonra İçişleri Bakanlığı ekseninde maksatlı tartışmaların hedeflenmesi, bakanlar arası fitne üretilmesi arsızlık ve ahlaksızlıktır. Tescilli FETÖ'cülerin özellikle Sayın Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri bazılarının da İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri kurulan bir tuzaktır. Kamu görevlilerimizin itibarlarıyla oynanması çok tehlikeli sonuçlara sebebiyet verecektir. Vatan evlatlarına sahip çıkmak, üstlendikleri makamlarda sabit tutmak kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek çok zordur. 15 Temmuz'dan sonra vatana ve millete hizmet eden evlatları darıltırsak, küstürürsek ihtiyaç hasıl olduğunda ararsak bulamayız. Devlet yönetiminde duygusallık, ihmal olmaz. Kahramana mükafat, haine cezadan başka bir şey olamaz. Terörle mücadelede deneyim kazanmış, kendisini vakfetmiş kim varsa başımızın tacıdır. Onların üzülmesi çok sakıncalıdır."

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI: MHP 100 MADDELİK METİNLE HAZIRDIR

Yeni anayasa konusunda değinen Bahçeli, "Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir. Vakit gelmiştir, ülkemizin yeni bir anayasa ile taçlandırmalıyız. MHP 100 maddelik metinle hazırdır. 100'üncü yılı yeni anayasa ile taçlandırmak ortak hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

"KKTC DEMEYE GEREK YOK"

Bahçeli, "Suriye ile Mısır ile temasla memnuniyet vericidir. Sığınmacıların geri dönüşleri için tedbirler alınmalıdır. Komşu ülke insanlarına cephe almak provokatörlüktür" dedi. Bahçeli, "Artık KKTC demeye gerek yok, Kıbrıs devleti demek gerek. Tarihi ve kültürel birlikteliğin çatı kuruluşu olan TDT, kardeşlik hissiyatını pekiştirecektir" diye konuştu.