Fenerbahçe hem hücumda hem savunmada lider!

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Daha sonra Antalya ekipleri Antalyaspor ve Alanyaspor'u da mağlup eden Kanarya, Başakşehir ve Çaykur Rizespor'a karşı da üstünlük sağlayarak ligde çıktığı 7 maçta 7 galibiyete ulaşıp 21 puan topladı. Fenerbahçe, 2009-2010 sezonu sonrası ilk kez lig başında böyle bir seriye imza attı.