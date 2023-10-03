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        Haberler Gündem baraj doluluk | İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! 3 Ekim barajların doluluk oranı, baraj doluluk oranı

        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!

        Yurt genelinde süren kuraklığın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı ciddi seviyede düşmüştü. Geçen hafta 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41'e kadar gerileyen doluluk oranı, son 4 günde mega kentin aldığı yağışın ardından yükselerek yüzde 23.49'a ulaştı. Başka bir ifadeyle, son 4 günde İstanbul'daki barajlar yüzde 1'in üzerinde doldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:46
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        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
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        Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi.

        BİR NEBZE OLSUN ARTIŞ VAR

        Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

        28 EYLÜL'DE YÜZDE 22.41'Dİ

        Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 4 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi.

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        DOLULUK ORANI 23.49'A ÇIKTI

        İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamada barajların doluluk oranının yüzde 23.49'a çıktığı bildirildi.

        4 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 1'İ BULDU

        Bu oran, İstanbul'un aldığı son 4 gündeki yağışla barajlardaki doluluk oranında yüzde 1'in üzerinde artması anlamına geldi.

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        #baraj doluluk
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