Mirasını sevgilisine bırakmıştı: Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, lösemi teşhisinin ardından Haziran ayında 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

100 MİLYON EURO BIRAKMIŞTI Berlusocni'nin hayatını kaybetmesinin ardından mirası açıklanmış ve vasiyetnameye ek olarak 19 Ocak 2022 tarihli mektupta son yıllarını beraber geçirdiği nişanlısı 33 yaşındaki Marta Fascina'ya 100 milyon euro bıraktığını açıklamıştı.

NE MECLİS'TE NE KAMUOYUNDA GÖRÜLDÜ Silvio Berlusconi ile birlikte olan İtalyan milletvekili Fascina mirasın da bölüştürülmesinin ardından ne Meclis'te göründü ne de kamuoyunda yer aldı. Fascina'nın adeta ortadan kaybolmasının ardından genç vekile yakın kaynaklar kendisinin Berlusconi'nin ölümü sonrası Milan'ın dışındaki malikanesinde gözlerden uzak yaşam sürdüğünü ve yas tuttuğunu belirtti. REKLAM

İSTİFA ÇAĞRILARI PEŞ PEŞE Ancak bu durum Meclis'te tartışmaları beraberinde getirdi. Fascina, Berlusconi'nin ölümünün üzerinden neredeyse dört ay geçtikten sonra parlamentodaki koltuğundan istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. İtalyan vekil Mariarosaria Rossi, "Eğer üzüntüsünün parlamentoya katılmasına izin vermediğini düşünüyorsa, cömertlik göstergesi olarak istifa etmelidir" dedi. Fascina'dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama henüz gelmedi. * Haberin görseli Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.