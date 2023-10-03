Beyoğlu'nda domuz bağıyla kadın cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu!

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Savcı sanık Mehmet Solmaz'ın "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" ve "Silahla birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti. Mütalaada, olay sırasında 16 yaşında olan diğer iki sanığın ise "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, "Nitelikli yağma" suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep edildi. Mütalaaya karşı savunmaları sorulan sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.