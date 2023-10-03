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Vali Masatlı, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "6 Şubat ve devamındaki depremler sonrasında Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla projelendirilen ve ivedi olarak bitirilmesi için belli bir takvime bağlanan, depreme dirençli köy tipi afet evleri yapımı il genelinde büyük bir hızla devam ediyor. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan köy evi sayımız 6 bin 847'dir. Tabii bunların tamamı şu an itibarıyla ihale edilmiş olmakla beraber 14 ilçemizde 2 bin 242'sinin inşasına başlanmış durumdadır. Takribi söylüyorum; ilk etaptaki evlerimiz kasım ayı sonuna kadar teslim edilecek."