Manchester United - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak. Bireysel çalışmalarına devam eden Faslı yıldız Hakim Ziyech ise dün takımla birlikte çalışmaya katılmamadı ve İngiltere'ye götürülmedi. Galatasaray'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.

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MANCHESTER UNITED KÖTÜ DÖNEMDEN GEÇİYOR

İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı. "Devler Ligi"nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.