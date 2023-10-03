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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester United - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler - Galatasaray Haberleri

        Manchester United - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, İngiltere'de sahaya çıkıyor! A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan ve Danimarka temsilcisini elinden kaçıran sarı-kırmızılılar, Kırmızı Şeytanlar'ı mağlup ederek siftah yapmak istiyor. İngiltere'ye Ziyech ve Kazımcan'dan yoksun gelen Galatasaray, kötü günlerden geçen Manchcester United karşısında sürpriz arıyor! Okan Buruk daha önce Başakşehir ile mağlup ettiği Manchester United karşısında ilk 11'ini de büyük ölçüde netleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:55
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bu gece İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak. Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayımlanacak.

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        Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

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        Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

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        ZIYECH VE KAZIMCAN YOK

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş'ın yanı sıra sakatlığı tam olarak geçmeyen Hakim Ziyech, Manchester United maçında forma giyemeyecek.

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        Trendyol Süper Lig'deki RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak. Bireysel çalışmalarına devam eden Faslı yıldız Hakim Ziyech ise dün takımla birlikte çalışmaya katılmamadı ve İngiltere'ye götürülmedi. Galatasaray'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.

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        MANCHESTER UNITED KÖTÜ DÖNEMDEN GEÇİYOR

        İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı. "Devler Ligi"nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

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        Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi. Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

        8

        MUHTEMEL 11

        MUSLERA

        9

        BOEY

        10

        SANCHEZ

        11

        ABDÜLKERİM

        12

        ANGELINO

        13

        TORREIRA

        14

        KEREM DEMİRBAY

        15

        TETE

        16

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        17

        ZAHA

        18

        ICARDI

        19

        MANCHESTER UNITED

        ONANA

        20

        DALOT

        21

        VARANE

        22

        MAGUIRE

        23

        AMRABAT

        24

        CASEMIRO

        25

        ERIKSEN

        26

        BRUNO FERNANDES

        27

        MOUNT

        28

        RASHFORD

        29

        HOJLUND

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