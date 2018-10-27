Hartberg - Sturm Graz maç önü

Avusturya Bundesliga maçında Hartberg ile Sturm Graz, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Hartberg 12 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Sturm Graz 14 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Hartberg, son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sturm Graz son 1 mücadelede 1 galibiyet, yaşadı.

İddaa'da 343 kodlu maçı oynayanlar; Hartberg galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.20, Sturm Graz galibiyet oranı 1.70. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Hartberg son hafta oynanan Sturm Graz maçında 0-6 yenildi.

Sturm Graz, Hartberg karşılaşmaında 0-6 kazandı.

Hartberg, evinde 3 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.

Sturm Graz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sturm Graz, 8 gol atarken 8 gol yedi.

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