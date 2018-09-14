Hartlepool United - Eastleigh maçı rakamları

İngiltere Ulusal Lig maçında Hartlepool United ile Eastleigh, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Hartlepool United 19 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Eastleigh 10 puanda ve 19. sırada. Hartlepool United son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Eastleigh, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 400 kodlu maçı oynayanlar; Hartlepool United galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.30, Eastleigh galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Hartlepool United son hafta oynanan Halifax Town maçında 4-0 kazandı.

Eastleigh ise Maidenhead United maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hartlepool United, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Eastleigh, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Eastleigh 4 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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