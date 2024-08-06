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        Haberler Magazin Harvard mezunlarına taş çıkarıyorlar... Sharon Stone'dan Natalie Portman'a işte Hollywood'un en zeki 10 yüzü!

        Harvard mezunlarına taş çıkarıyorlar... İşte Hollywood'un en zeki 10 yüzü!

        Hollywood'un ışıltılı dünyası, genellikle güzellik ve yetenekle anılsa da, bazı yıldızlar zekâlarıyla da parlıyor. Harvard gibi prestijli üniversitelerden mezun olanlarla yarışabilecek kadar zeki olan bu ünlüler, kariyerlerinde sadece oyunculuk başarılarıyla değil, aynı zamanda entelektüel birikimleriyle de dikkat çekiyor. Sharon Stone'dan Natalie Portman'a kadar, Hollywood'un en zeki yüzlerini keşfetmeye hazır olun!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:30
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        1

        Sinema dünyasının parlayan yıldızları sadece kırmızı halıda değil, akademik başarılarıyla da göz dolduruyor. Bazı Hollywood isimleri, zekâları ve eğitim geçmişleriyle Harvard mezunlarına adeta meydan okuyor. Güzellikleri kadar zihinleriyle de hayran bırakan bu ünlüler, kariyerlerinde elde ettikleri başarıları entelektüel birikimleriyle pekiştiriyor. İşte Sharon Stone'dan Natalie Portman'a kadar, Hollywood'un en zeki 10 ismi!

        2

        1. SHAKIRA

        İlk şiirini 4 yaşındayken yazdı ve ilk albümünü 13 yaşındayken kaydetti. 140 IQ'ya sahip olan Shakira, üniversiteye gitmek yerine dünya çapında tur üstüne tur atarak hayatı öğrendi. Ve bu boşuna değildi, şarkıcı 5 dili nasıl konuşacağını biliyor.

        3

        2. CINDY CRAWFORD

        Crawford, her zaman A alan bir öğrenciydi ve hatta liseden okul birincisi olarak mezun oldu. Bilimi seviyordu, bu yüzden kimya mühendisliği okumak için burs aldı. Ama güzel bir günde bir kamera onu görüntüledi ve dünya büyük bir mühendisi kaybetti ama bir süper model kazandı.

        4

        3. MATT DAMON

        Raporlara göre Matt Damon'ın IQ'su 160 kadar yüksek. Good Will Hunting'in senaryosunu yazmaya Harvard Üniversitesi'ne devam ederken başladı. Hiç mezun olamasa bile, daha sonra Ben Affleck'le birlikte En İyi Özgün Senaryo dalında Akademi Ödülü kazandı.

        5

        4. NATALIE PORTMAN

        Harvard Üniversitesi'nden Psikoloji diplomasına sahiptir ve burada Nesne Kalıcılığı Sırasında Frontal Lob Aktivasyonu başlıklı bir makaleye katkıda bulunmuştur. Beş dil konuşabiliyor ve IQ'sunun 140 olduğu tahmin ediliyor.

        6

        5. QUENTIN TARANTİNO

        14 yaşındayken ilk eserlerinden birini yazdı ve şimdiden bir sonraki senaryosunu düşünüyordu. Hiç üniversiteye gitmedi ama buna ihtiyacı da yoktu. 160 IQ puanı muhtemelen 2 Oscar kazanmasına yardımcı oldu.

        7

        6. JODIE FOSTER

        Televizyonda görünmeye 3 yaşındayken başladı ve Taxi Driver'da rol aldığında sadece 12 yaşındaydı. 18 yaşında oyunculuk kariyerine ara verip Yale'de tam zamanlı öğrenci olmaya karar verdi ve buradan dereceyle mezun oldu.

        8

        7. EVA LONGORIA

        Çok küçük yaşlardan itibaren kendi parasını kazanmak istedi, çünkü en büyük arzusu özel ihtiyaçları olan kız kardeşinin bakımına yardımcı olmaktı. Lise yıllarında Wendy's restoranında çalışırken çok çalıştı ve üniversite eğitiminin ardından, yüksek lisans derecesi de dahil olmak üzere, kelle avcısı olarak çok çalıştı.

        9

        8. SHARON STONE

        Zekâsı öğretmenlerinin gözünden kaçmadı ve henüz 5 yaşındayken ikinci sınıfa başladı. Dahası, üniversiteye burslu olarak kabul edildiğinde sadece 15 yaşındaydı. IQ'su 154, bu da onu dünyadaki nüfusun en iyi yüzde birine yerleştiriyor.

        10

        9. ROWAN ATKINSON

        IQ'sunun 178 olduğu bildirilmiştir. Kendisini ünlü yapan karakterin, hoppa Bay Bean'in tam tersine, okulda en yüksek notları alan parlak bir öğrenciydi. Kariyerini oyunculuğa çevirmeden önce Newcastle Üniversitesi'nde mühendislik okudu, Oxford Üniversitesi'nde Bilim Yüksek Lisansı yaptı ve hatta doktora yapmaya başladı.

        11

        10. DAVID DUCHOVNY

        Kusursuz bir akademik kariyeri vardı ve Yale'de İngiliz edebiyatı alanında yüksek lisansını bitirdikten sonra doktoraya başladı. O sırada oyunculuk (ve The X-Files) ile yolu kesişti ve tutkusunun peşinden gitmek için her şeyi bıraktı.

        Kaynak: Bright Side

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