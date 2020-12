Sosyal medyanın hayatımızın içine girmesiyle birlikte dijital platformlara ilgi arttı. Yayıncılık dünyasında Youtube yayınları önemli bir paya sahip oldu. YouTube kanalında yaptığı Konuşanlar adlı şovuyla son zamanlarda hayatımıza giren isimlerden biri de Hasan Can Kaya. Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar şovunu izlemek isteyenler videoları Youtube'da bulamayınca "Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı mı?" diye merak etmeye başladı. Peki, Hasan Can Kaya Konuşanlar videoları YouTube'da neden yok? Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı mı?

KONUŞANLAR YOUTUBE'DAN NEDEN KALDIRILDI?

Hasan Can Kaya'nın, Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital yayın platformu Exxen ile anlaştığı bir süredir konuşulan bir konuydu. Anlaşmaya göre Konuşanlar'ın yeni bölümleri artık Exxen'de yayınlanacaktı.

Exxen anlaşması sebebiyle Konuşanlar şovunun daha önce yayınlanmış tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı. Hasan Can Kaya, dün Youtube kanalından bir canlı yayın yaparak Konuşulanlar videolarının kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Kaya, Konuşanlar TV'nin Youtube'da var olmaya devam edeceğini, kapanmayacağını, yeni projelerin geleceğini söyledi.