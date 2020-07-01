HABERTURK.COM

Batman'ın tarihi antik kenti Hasankeyf’te valilik öncülüğünde yapılması planlanan 'Hasankeyf Su Sporları Festivali" hazırlık toplantısı Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, toplantıda, Hasankeyf'te tarih ve kültür turizminin yanı sıra farklı turizm seçeneklerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında eylül ayında düzenlenmesi planlanan su sporları festivali için yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Su sporları alanında faaliyet gösteren bazı firmaların yetkilileri, dragon yarışları, kano, kürek, yelken ve yamaç paraşütü sporu ile alakalı sunum yaptı. Ayrıca telekonferans yöntemi ile toplantıya katılan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve federasyon yetkilileri, düzenlenecek yarışmalara ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Toplantıda; Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Müze Müdürü Şehmus Genç, Belediye Spor İşleri Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.