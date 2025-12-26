Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hasankeyf’te restore edilen 10 mağara turizme açıldı

        Hasankeyf’te restore edilen 10 mağara turizme açıldı

        Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip ilçesi Hasankeyf'teki insan eliyle oluşturulmuş 5 bin yıllık 10 mağara turizme kazandırıldı. Açılışta konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, "İnsana hitap eden turizmi ortaya döktüğünüz zaman Batman'da turizm ona göre coşuyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasankeyf'te 5 bin yıl önce insan eliyle yapılmış! Turizme açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim ilçesi Hasankeyf'te insan eliyle oluşturulmuş 5 bin yıllık 10 mağara turizme kazandırıldı.

        Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Hasankeyf'te turizm potansiyelinin arttırılması, bölgenin binlerce yıllık kültürel mirasının yeniden görünür kılınması, Hasankeyf'in daha erişilebilir ve daha cazip bir destinasyon merkezi yapılması, ziyaretçilere özgün bir tarih deneyiminin sunulması ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kurulması amacıyla turizme açılan mağaralar için öncelikle mağara içinde ve çevresinde temizlik, düzenleme, yürüyüş yolları ve merdiven iyileştirmeleri yapıldı.

        REKLAM

        Restorasyon tamamlandığında mağaraların içine geçmiş dönem yaşam kültürünü yansıtacak düzenlemeler de yapıldı. Geçmiş ve bugünü buluşturan bu projeyle, kültürel mirasın gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amaçlanıyor.

        "TAKİP EDECEĞİMİZ ŞABLON ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

        Mağaraların açılış töreninde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, "Burası başlangıç oldu. Bundan sonra her yıl yenilerini eklemek suretiyle adım adım gideceğiz. Zor olan şey neydi? Zor olan şey ilkini yapmaktı. Bu birincisi. Bundan sonra önümüzdeki istikamet tam bizim mağara otellerin olduğu yere kadar ama bu sefer daha mütevazi değil daha cesur olacağız. Dolayısıyla önümüzde bir tane şablon var. Takip edeceğimiz şablon ortaya çıkmıştır. Yılın 12 ayı Hasankeyf’imize her 7 günde bir yeni öğrenci grupları, yeni genç gruplar geliyor ve Hasankeyfi tanıyor ve Hasankeyf’i tanıtıyor.

        Bütün tür operatörleriyle beraber toplantı yaptık. Yani bundan sonra Batman'a geldikleri zaman Hasankeyf’i doya doya gezecekler. Bizim bu tesisi de gezecekler. Şaap Vadisini, kaleyi de gezecekler. İnsana hitap eden turizmi ortaya döktüğünüz zaman Batman'daki turist sayıları da ne oluyor ona göre coşuyor, artıyor. Bir önceki sene 250 bin, bu sene 650 bin, önümüzdeki sene 1 milyon dedik ama muhtemelen 1 milyon çok çok üstüne taşıyacağız inşallah" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tartıştığı babasını tabancayla öldürüp, yengesini ağır yaraladı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde H.A.Y. (48), tartıştığı babası Ali Yıldız'ı (72) tabancayla öldürüp, yengesi Nora Dzuliashvili'yi (62) ağır yaraladı. (DHA)

        #Hasankeyf
        #mağara
        #Batman
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!