Hasankeyf’te restore edilen 10 mağara turizme açıldı

Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim ilçesi Hasankeyf'te insan eliyle oluşturulmuş 5 bin yıllık 10 mağara turizme kazandırıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Hasankeyf'te turizm potansiyelinin arttırılması, bölgenin binlerce yıllık kültürel mirasının yeniden görünür kılınması, Hasankeyf'in daha erişilebilir ve daha cazip bir destinasyon merkezi yapılması, ziyaretçilere özgün bir tarih deneyiminin sunulması ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kurulması amacıyla turizme açılan mağaralar için öncelikle mağara içinde ve çevresinde temizlik, düzenleme, yürüyüş yolları ve merdiven iyileştirmeleri yapıldı.

Restorasyon tamamlandığında mağaraların içine geçmiş dönem yaşam kültürünü yansıtacak düzenlemeler de yapıldı. Geçmiş ve bugünü buluşturan bu projeyle, kültürel mirasın gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amaçlanıyor.