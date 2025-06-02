Hasta kurbanlık nasıl anlaşılır? Diyanet İşleri'ne göre hangi hayvanlar sağlıklıdır?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber kurbanlık arayışına giren vatandaşların, hayvan seçimi sırasında bazı hususlara özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Kurban edilecek hayvanın hem İslami kurallara uygun olması hem de sağlık açısından herhangi bir sorun taşımaması son derece önemli. Aksi halde, ibadetin geçerliliği tartışmalı hale gelebileceği gibi, sağlık açısından da ciddi tehlikeler söz konusu olabilir. Peki, kurbanlık hayvanın hasta olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte, kurban alışverişinde göz ardı edilmemesi gereken önemli belirtiler...
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş, dini vecibelerini yerine getirmek üzere kurbanlık alışverişine yöneliyor. Ancak kurbanlık seçerken dikkatli olunması büyük önem taşıyor. Zira sağlıksız ya da hasta hayvanların kurban edilmesi, hem dini açıdan sakıncalı hem de insan sağlığı açısından risk taşıyor. Bu nedenle vatandaşların kurbanlık alırken bazı belirtilere dikkat etmesi gerekiyor. Peki, bir hayvanın hasta olduğu nasıl anlaşılır? İşte, kurbanlık seçiminde göz önünde bulundurmanız gereken önemli ipuçları...
HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLMAYA UYGUNDUR?
Diyanet İşleri, "Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?" sorusuna şu yanıtı veriyor;
Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, hafif topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/75-76). Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.
Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, 8/399-404).
HASTA KURBAN NASIL ANLAŞILIR?
Gözler ve Burun
Gözler mat, donuk ya da çapaklıysa hastalık belirtisi olabilir. Burunda akıntı, sümüksü yapı ya da koku varsa dikkat edilmelidir.
Ağız ve Solunum
Ağızdan köpük gelmesi, aşırı salya akıntısı veya kötü koku hastalık belirtisidir. Hırıltılı solunum, öksürük ya da hızlı nefes alma akciğer enfeksiyonuna işaret edebilir.
Deri ve Tüy Yapısı
Tüyler mat, kabarık ve dökülmüşse; ciltte yara, şişlik veya iltihap varsa hayvan sağlıklı değildir. Uyuz veya benzeri deri hastalıkları deri üzerinde kabuklu, kaşıntılı bölgelerle kendini gösterir.
Davranış ve Duruş
Hayvan aşırı durgun, tepkisiz veya aşırı agresifse, bu durumlar hastalık habercisi olabilir. Normalde canlı olan hayvan, yerinden kalkmıyor ya da sürekli yatıyorsa dikkat edilmelidir.
İştah ve Sindirim
İştahsızlık, sürekli ishal, şişkin karın gibi belirtiler sindirim sistemi hastalıklarını gösterebilir.
Yürüyüş ve Ayaklar
Topallık, ayakta durmakta zorlanma ya da ayakta yara olması kurbanlık için geçersizlik sebebidir. Ayaklarda aşırı şişlik veya iltihap da sağlık problemi belirtisidir.