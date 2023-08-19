Hasta yakınlarından "bıçak parası" istediği öne sürülen doktor tutuklandı İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından "bıçak parası" talep ettiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı

Hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor B.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen B.E. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifadesinin alınmasının nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan B.E. tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde bir doktorun hasta yakınlarından yüksek miktarlarda ''bıçak parası'' talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip asistanlarını soktuğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada B.E. gözaltına alınmıştı.

Doktorun odasında yapılan aramada ''rüşvet'' suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirilmişti.