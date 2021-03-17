Bursa'da Şehir Hastanesi'ne hasta ziyaretine giderken 60 yaşındaki Mustafa Avcu, kazada hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Nilüfer İlçesindeki Özlüce ve Doğanköy mahalleleri arasındaki Şehir Hastanesi bağlantı yolunda meydana geldi. Şehir Hastanesi'ne hasta ziyaretine gittiği öğrenilen 16 AEB 203 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Avcu, Doğanköy NOSAB yolu üzerinde tonajlı kamyonların geçiş yaparken bozduğu asfalt yolda oluşan eğim sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Karşı şeride geçen otomobil Şehir Hastanesi istikametinden gelen B.D. idaresindeki 16 S 4474 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Avcu olay yerinde hayatını kaybederken, servis minibüsünde yolcu olarak bulunan E.D. yaralandı.
112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından E.D. Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Mustafa Avcu'nun cansız bedeni de Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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