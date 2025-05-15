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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hastane bahçesinde kan aktı! | Son dakika haberleri

        Hastane bahçesinde kan aktı!

        Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gelen S.K., alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetlisi olduğu öğrenilen A.M.'yi hastane bahçesinde silah vurdu. Şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince yakalanırken yaralanan A.M., hastanede tedavi alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 23:08 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:13
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        Hastane bahçesinde kan aktı!
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        DHA'nın haberine göre olay; saat 17.30 sıralarında Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre; tedavi için hastaneye gelen A.M. ile alacak- verecek meselesi nedeniyle husumetlisi olduğu öğrenilen S.K. karşılaşarak tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silahı çıkaran S.K., A.M.'ye art arda ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürülürken yaralanan A.M. hastanede tedavi altına alındı.

        Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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