Hastane tuvaletinde skandal! Kız çocuğun gizlice fotoğrafını çekerken yakalandı
Burdur Devlet Hastanesi'nde idrar tahlili için tuvalete giren 15 yaşındaki kız çocuğu, kapı altından birinin fotoğrafını çektiğini fark etti. Fotoğrafı çekip fark edildiğini anlayınca kaçan kişi güvenlik kamerasıyla tespit edilerek yakalandı. Tutuklanan zanlının hastane personeli olduğu öğrenildi.
Burdur Devlet Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı.
Hastanenin Acil Servisi'ne gelen 15 yaşındaki kız çocuğu B.Ş. idrar tahlili vermek için tuvalete gitti. Kabine girdiğinde tuvalet kapısının altından birinin telefonla görüntüsünü çektiğini fark etti.
B.Ş. toparlanıp kapıyı açana kadar zanlı, tuvaletten çıkıp kaçtı.
Kız çocuğu bunun üzerine durumu hastane polisine bildirerek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine başlatılan incelemede hastanenin güvenlik kameralarından bu kişinin hastanede görevli su tesisatı personeli H.Y. (25) olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.