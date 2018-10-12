Hastaneye gidemeyen vatandaşlar için tarlada sağlık hizmeti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde doktor, diyetisyen, ebe ve çevre sağlığı teknisyeninden oluşan mobil sağlık ekibi, ilçe merkezi dışında kalan mahallelerdeki bahçe, tarla, park, kahvehane ve sokakları dolaşarak sağlık hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor.
AA'nın haberine göre; "mobil sağlık evi" uygulaması kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor, diyetisyen, ebe ve çevre sağlığı teknisyeninden oluşan ekip, İl Sağlık Müdürlüğünce tahsis edilen araçla mahalle mahalle dolaşarak hizmet veriyor.Ekipler, ilçe merkezine gelemeyen hastaların muayene, pansuman ve enjeksiyonlarını yapıyor, şeker ve tansiyonlarını ölçüyor.Başlatılan mobil sağlık evi uygulaması ile vatandaşların düzenli olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması amaçlanıyor.
Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Esra Karahan, projeyle daha çok hastaya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.Doktorların gittiği mahallelerde şeker ve tansiyon ölçümü yaparak vatandaşları gerekli yerlere yönlendirdiğini belirten Karahan, şunları kaydetti: "Beslenme hakkında da bilgilendirme yapıyoruz. Hastaların şikayetlerine yönelik önerilerde bulunuyoruz. Gerekli tahliller olursa hastanelere yönlendiriyoruz. Mobil sağlık evi uygulaması ile haftanın belirli günlerinde hastalara ulaşmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımızdan yardım istiyoruz. Havanın iyi olduğu dönemlerde parklarda bahçelerde, tarlada nerede ulaşırsak insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanlar şaşırıyor ve memnun kalıyorlar. Tahlil istediğimiz hastalar oluyor onları hastaneye yönlendiriyoruz. Bu şekilde danışmanlık hizmeti veriyoruz."
"BU UYGULAMA NİMETTİR"
Çulha Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Mustafa Akdeniz uygulamadan memnun olduğunu ve eskiden bu hizmetlerin yapılmadığını söyledi.
"Ayağımıza kadar gelip her derdimizi dinliyorlar" diyen İsmail Acar (71) ise doktorlar tarafından şeker ve tansiyonuna bakıldığını bu durumun kendisini memnun ettiğini dile getirdi.Tarlada patates hasadı yapan 80 yaşındaki Döndü Yayhan da kalp hastası olduğunu ve doktorlar tarafından kontrollerinin tarlada yapıldığını kaydetti.Uygulamadan memnun olduğunu vurgulayan Yayhan "Bu uygulama nimettir. Doktorun bizi tarlada bulup şekerime bakması, nerelerimin ağrıdığını sorması şükredilecek bir durum" dedi.
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