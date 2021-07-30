Hava sıcaklıklarının yangın bölgesi olan Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İşte yangınla mücadelenin devam ettiği illerde hava durumu:
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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