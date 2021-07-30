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Hatay, Adana, Antalya hava durumu | Yangın bölgesinde hava durumu nasıl?

Yangın bölgesinde hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadelenin zirvede yaşandığı Hatay, Adana, Antalya hava durumu yayınlandı. İşte Hatay, Adana, Mersin, Antalya hava durumu...

Hatay, Adana, Antalya hava durumu | Yangın bölgesinde hava durumu nasıl?

Hava sıcaklıklarının yangın bölgesi olan Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İşte yangınla mücadelenin devam ettiği illerde hava durumu:

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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