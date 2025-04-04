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        Haberler Gündem Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Güncel haberler

        Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

        Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 00.23'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 00:56 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:59
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        Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 00.23'te 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Yerin 7.19 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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