        Hatay'da 50 çifte düğün ve çeyiz desteği | Son dakika haberleri

        Hatay'da 50 depremzede çifte düğün ve çeyiz desteği sağlanacak

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 50 çift için düğün organize edilecek ve çeyiz desteği sağlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 18:04 Güncelleme: 27.09.2025 - 18:04
        Hatay'da 50 çifte düğün ve çeyiz desteği
        Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay ve Konya İl Müftülükleri, Mehir Vakfı ile Mehir Aile Derneği işbirliğinde "Toplu Düğün Projesi" başlatıldı. Projenin tanıtım toplantısı, Hatay İl Müftülüğü binasında düzenlendi.

        Toplantıda konuşan İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayalleri yıkılan gençlerin evlenmesine vesile olmak istediklerini söyledi.

        Kentte 2 yıl önce de 100 nişanlı çifte toplu düğün ve çeyiz desteği verdiklerini belirten Topçu, "Samimiyet ve gayretle yola çıkılan bu kutlu evlilik projesinde, 50 nişanlı depremzede çiftimizin evlilik yolunda ilk adımlarını atmalarına destek olacağız. Bu büyük projeyle yalnızca birer düğün değil umut ve huzur dolu, bereketli yuvalar kuracağız inşallah" dedi.

        Topçu, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir de projeden yararlanmak isteyenlerin başvurularının 1 Kasım-31 Aralık'ta alınacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Çiftlerimizin başvuruları Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesine yapılacak olup, değerlendirmeler Türkiye Diyanet Vakfı kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, 18-40 yaş arasında olmak, ilk evliliğini yapıyor olmak, mal varlığı ve aracı bulunmamak, vergi mükellefi olmamak şartları aranacaktır. Gayemiz aile kurumunu korumak, gençlerimizin yaralarını sarmak ve geleceğe umutla bakan nesillerin yetişmesine katkı sunmaktır."

