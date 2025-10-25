Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Hatay'da 786 saka kuşu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Hatay'da yurt dışına çıkarılmak istenen 786 saka kuşu ele geçirildi

        Hatay'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 786 saka kuşu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 18:45 Güncelleme: 25.10.2025 - 18:46
        Hatay'da 786 saka kuşu ele geçirildi
        Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 786 saka kuşunun ele geçirildiğini ve yeniden doğaya salındığını bildirdi.

        Bakanlığın, Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Hatay'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerinin, koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 786 saka kuşu ele geçirilerek, yeniden doğaya salındı. Sorumlulara, 6 milyon 253 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandı. Doğayı, biyolojik çeşitliliği ve her bir canlının yaşam hakkını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

        #hatay haberleri
        #Saka kuşu
